Ponte sullo Stretto faglie sismiche attive nell’area in cui sorgerà l’opera

Tra i principali oppositori del Ponte sullo Stretto c'è Angelo Bonelli. E il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ieri, tra le tante motivazioni che dovrebbero scoraggiare il governo dall'insistere con l'opera, ha citato un documento scientifico pubblicato sulla rivista Science Direct. Documento che certifica che l'area in cui dovrebbero sorgere i piloni del Ponte sullo Stretto presenta faglie sismiche attive. Uno studio conferma la pericolosità dell'area in cui deve sorgere il Ponte sullo Stretto. Lo studio, realizzato da un gruppo di ricercatori di altissimo livello "conferma – ha dichiarato Bonelli – in modo inequivocabile la pericolosità dell'area".

