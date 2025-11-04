Ponte sullo Stretto faglie sismiche attive nell’area in cui sorgerà l’opera

Lanotiziagiornale.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i principali oppositori del Ponte sullo Stretto c’è Angelo Bonelli. E il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ieri, tra le tante motivazioni che dovrebbero scoraggiare il governo dall’insistere con l’opera, ha citato un documento scientifico pubblicato sulla rivista Science Direct. Documento che certifica che l’area in cui dovrebbero sorgere i piloni del Ponte sullo Stretto presenta faglie sismiche attive. Uno studio conferma la pericolosità dell’area in cui deve sorgere il Ponte sullo Stretto. Lo studio, realizzato da un gruppo di ricercatori di altissimo livello “conferma – ha dichiarato Bonelli – in modo inequivocabile la pericolosità dell’area”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

ponte sullo stretto faglie sismiche attive nell8217area in cui sorger224 l8217opera

© Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, faglie sismiche attive nell’area in cui sorgerà l’opera

News recenti che potrebbero piacerti

Ponte sullo Stretto, Bonelli: "Posa su faglia attiva, progetto da rifare". La società: "Prive di fondamento le affermazioni sul nuovo studio di sismicità" - «Un documento scientifico pubblicato e presentato oggi sulla rivista Science Direct conferma che l'area in cui dovrebbero sorgere i piloni del Ponte sullo ... messina.gazzettadelsud.it scrive

ponte stretto faglie sismichePonte sullo Stretto, la società: “prive di fondamento le affermazioni di Bonelli sul nuovo studio di sismicità dell’area dello Stretto” - “Il Progetto definitivo del ponte è aggiornato ai più recenti studi geosismotettonici ed è priva di fondamento l’affermazione che un “documento scientifico” sostenga che debba essere rifatto lo studio ... Si legge su strettoweb.com

I costi e il traffico: debolezze e forze del Ponte sullo Stretto - Ma i due maggiori sono che i costi sono stati calcolati soprattutto al fine di evitare una nuova gara europea, e che – dai dati uffici ... Secondo editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Faglie Sismiche