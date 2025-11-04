Ponte sul Ticino affidati i lavori Manutenzione alle barche e l’impalcato diventa in acciaio

Sarà una società di Roma, la Isam srl, ad effettuare i lavori di riqualificazione del ponte di barche sul Ticino. L’intervento, finanziato con risorse statali e regionali, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di messa in sicurezza e rigenerazione delle principali infrastrutture provinciali. L’opera prevede un insieme articolato di interventi strutturali sul manufatto, volti a garantirne la stabilità e la durabilità nel tempo, in risposta alle criticità emerse dalle attività di monitoraggio e di verifica tecnica condotte negli ultimi anni. Assi in legno danneggiate e lamiere sollevate in alcuni punti mettono in pericolo le gomme delle auto e l’incolumità dei motociclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

