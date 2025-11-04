Ponte sul Ticino affidati i lavori Manutenzione alle barche e l’impalcato diventa in acciaio
Sarà una società di Roma, la Isam srl, ad effettuare i lavori di riqualificazione del ponte di barche sul Ticino. L’intervento, finanziato con risorse statali e regionali, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di messa in sicurezza e rigenerazione delle principali infrastrutture provinciali. L’opera prevede un insieme articolato di interventi strutturali sul manufatto, volti a garantirne la stabilità e la durabilità nel tempo, in risposta alle criticità emerse dalle attività di monitoraggio e di verifica tecnica condotte negli ultimi anni. Assi in legno danneggiate e lamiere sollevate in alcuni punti mettono in pericolo le gomme delle auto e l’incolumità dei motociclisti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SABATO 1 NOVEMBRE Eleven Black – Ponte Ticino (Galliate – NO) DJ Corrado Boggiani in console Photo by Shot-U Preparati a una serata esplosiva, musica, energia e tanto divertimento fino a tardi #ElevenBlack #DiscoNight #Galliate #SabatoN - facebook.com Vai su Facebook
Lavori al ponte sul Villoresi. Bustese chiusa, disagi in vista: "Attendo risposte da Anas" - Chiusa la strada Bustese per lavori al ponte sul Villoresi, il sindaco Elena Carraro ha chieso un incontro urgente ad Anas. Da ilgiorno.it
Strade del nuovo ponte a Vigevano, firmato il contratto: possono partire i lavori - Martedì la Provincia, stazione appaltatrice dei lavori, ha siglato il contratto con il raggruppamento ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Vicos perde il primo round, i lavori al ponte possono cominciare - Il Tribunale amministrativo regionale (Tar), dopo l’udienza di mercoledì, ha rigettato l’istanza cautelare ... Da laprovinciapavese.gelocal.it