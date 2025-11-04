Pompei e la Fisica quantistica il passato incontra il futuro
A Pompei il convegno internazionale “Quantum Nexus – Timeless Entanglement”: scienziati e premi Nobel discutono la seconda rivoluzione quantistica e le sue implicazioni tra fisica, filosofia e tecnologia. Napoli, 4 novembre 2025 – Si svolgerà venerdì 14 novembre, alle ore 10:00, all’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, il convegno internazionale Quantum Nexus – Timeless Entanglement sul tema della Seconda rivoluzione quantistica e delle sue straordinarie implicazioni, organizzato dall’Associazione Eudora, fondata 25 anni fa a Napoli e presieduta dai fisici Berardo Ruggiero e Paolo Silvestrini, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
