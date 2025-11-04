Pompei e la Fisica quantistica il passato incontra il futuro 

Puntomagazine.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pompei il convegno internazionale “Quantum Nexus – Timeless Entanglement”: scienziati e premi Nobel discutono la seconda rivoluzione quantistica e le sue implicazioni tra fisica, filosofia e tecnologia. Napoli, 4 novembre 2025  – Si svolgerà venerdì 14 novembre, alle ore 10:00, all’Auditorium del Parco Archeologico di Pompei, il convegno internazionale  Quantum Nexus  – Timeless  Entanglement  sul tema della Seconda rivoluzione quantistica e delle sue straordinarie implicazioni, organizzato dall’Associazione Eudora, fondata 25 anni fa a Napoli e presieduta dai fisici Berardo Ruggiero e Paolo Silvestrini, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Nobel per la Fisica, trionfa la meccanica quantistica: premiati Clarke, Devoret e Martinis - John Clarke, classe 1942 è un fisico britannico e professore di fisica sperimentale presso l'Università della California a Berkeley. Segnala lastampa.it

Nobel Fisica 2025: Clarke, Devoret e Martinis portano la meccanica quantistica nel mondo reale - Martinis “per la scoperta del tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

pompei fisica quantistica passatoLa fisica quantistica rivoluziona l’osservazione del cosmo - Algoritmo quantistico e tecnologie di elaborazione potrebbero permettere di misurare la massa di oggetti cosmici che curvano la luce in modo impercettibile ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pompei Fisica Quantistica Passato