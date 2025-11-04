Pomigliano d’Arco premiata al Senato per la sostenibilità

ROMA, 4 NOVEMBRE 2025 – Pomigliano d’Arco tra i venti Comuni italiani premiati al Senato per l’impegno e l’attenzione verso la sostenibilità ambientale. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del progetto nazionale “Un Comune per Amico”, promosso da Anter – Associazione nazionale tutela energie rinnovabili, che affianca le amministrazioni nel portare l’educazione ambientale nelle scuole e nell’informare i cittadini sui temi della transizione ecologica. La cerimonia si è svolta a Palazzo Giustiniani, nella Sala Zuccari, alla presenza del senatore Adriano Paroli, che ha portato i saluti istituzionali, e del presidente di Anter Alessandro Giovannini. 🔗 Leggi su Primacampania.it

