Pomezia l’assessore Bardi rassegna le dimissioni

Cdn.ilfaroonline.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pomezia, 4 novembre 2025 – Il Comune di Pomezia informa che l’assessore alle Politiche Sociali, Giada Bardi, ha presentato le proprie dimissioni. Il sindaco felici Veronica Felici dichiara: “Prendo atto delle dimissioni dell’assessore Bardi e la ringrazio per il contributo dato in questi mesi di lavoro. L’Amministrazione comunale le augura buon proseguimento nei suoi impegni professionali e personali. Sono certa – prosegue il Sindaco Felici – di una futura collaborazione nei progetti della città”. “Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Sindaco per avermi dato l’opportunità di ricoprire il ruolo di assessore, per la costante collaborazione e il prezioso supporto dimostrato durante il mio mandato”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

