Polonara sta meglio e sarà dimesso dall'ospedale | È stato in coma le possibilità di vita erano basse

Dopo settimane difficili e un coma post-trapianto, Achille Polonara sta meglio e sarà dimesso dall'ospedale. La moglie Erika Bufano ha dichiarato: “È fuori pericolo e presto tornerà a casa”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

