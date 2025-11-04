Polonara sarà dimesso a breve La moglie | È stato in coma le possibilità di vita erano basse

Dopo il trapianto di midollo, il giocatore di Sassari ha avuto un decorso difficile, come raccontato dalla moglie alle Iene: "Gli è partito un trombo e il cervello era in carenza di ossigeno". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polonara sarà dimesso a breve. La moglie: "È stato in coma, le possibilità di vita erano basse"

