Poliziotto morto l' auto che ha tamponato la volante aveva provocato un altro incidente poco prima

Aveva già provocato un altro incidente ma in autostrada il suv Bmw che ha causato la morte di Aniello Scarpati, l'agente della Polizia di Stato deceduto nell'incidente stradale nei giorni scorsi provocato dall'auto che a Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha investito in pieno la vettura di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

