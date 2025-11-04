Poliziotto morto il retroscena sull' incidente | Tommaso ci fa volare

Nella notte tra 31 ottobre e 1° novembre, a Torre del Greco, una Bmw X4 guidata dal 28enne Tommaso Severino ha travolto una volante di polizia in viale Europa, uccidendo l’assistente capo Aniello Scarpati (che aveva cambiato turno per aiutare un collega) e ferendo gravemente l’agente Ciro Cozzolino. A bordo, oltre a Severino, c’erano Ciro Licenziato (49 anni), l’infermiere Luigi Ambruosi (40) e tre ragazze minorenni reduci da una festa di Halloween. Secondo una testimone minorenne, tutto è partito da una discussione: due ragazzi in scooter avevano rivolto parole alle ragazze; Licenziato ha incitato Severino a inseguirli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

