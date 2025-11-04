Poliziotto morto a Torre del Greco il suv che ha colpito la volante aveva causato un altro incidente poco prima

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stando a quanto emerge dalle indagini sulla morte di Aniello Scarpati, poliziotto deceduto in un incidente a Torre del Greco, il suv che ha colpito la volante della polizia, poco prima, aveva provocato un altro incidente in autostrada. A guidare, però, non sarebbe stato il 28enne arrestato per la morte dell'agente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

