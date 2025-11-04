Poliziotto morto a Torre del Greco il suv che ha colpito la volante aveva causato un altro incidente poco prima
Stando a quanto emerge dalle indagini sulla morte di Aniello Scarpati, poliziotto deceduto in un incidente a Torre del Greco, il suv che ha colpito la volante della polizia, poco prima, aveva provocato un altro incidente in autostrada. A guidare, però, non sarebbe stato il 28enne arrestato per la morte dell'agente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quando ho aperto quel sacco nero per vederlo un’ultima volta, aveva la divisa. È nato poliziotto ed è morto da poliziotto. Ecco chi era mio padre». Una tragedia, Daniel. «Non piango. Mi chiedono: come fai? Perché non ho rimpianti. Io papà me lo sono vissuto. - facebook.com Vai su Facebook
Addolorata per la morte di un poliziotto e il ferimento del collega in un incidente stradale avvenuto questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre erano in servizo. Il mio profondo cordoglio va alla famiglia dell'Assistente Capo Coordinatore, Anie - X Vai su X
Poliziotto morto: lutto cittadino domani a Torre del Greco - Il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino per domani, in occasione dei funerali di Aniello Scarpati, l'assistente capo coordinatore della polizia di Stato morto in un incidente str ... Lo riporta rainews.it
Poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco, arrestato il conducente del Suv pirata: positivo alla droga - Lo schianto frontale contro un Bmw noleggiato, che avrebbe invaso la corsia opposta. quotidiano.net scrive
Aniello Scarpati, il poliziotto morto a Torre del Greco non doveva essere in servizio. “Amava la divisa che indossava” - Una folla si è radunata sotto la casa dove viveva con moglie e figli. Scrive msn.com