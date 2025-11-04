Poliziotto morto a Torre del Greco il Suv aveva già provocato un incidente in autostrada
Il Suv Bmw che nelle prime ore di sabato 1° novembre, a Torre del Greco, ha centrato la volante della Polizia causando la morte dell’assistente capo coordinatore Aniello Scarpati, 47 anni, e il grave ferimento del collega 38enne Ciro Cozzolino, sarebbe stato già coinvolto in un precedente incidente avvenuto poco prima. È quanto sta emergendo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
