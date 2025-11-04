Politico italiano aggredisce un giornalista violenza shock | poi la decisione spiazzante

Un episodio di violenza verbale e fisica ha turbato la comunità politica e civile di Partinico, piccolo comune della provincia di Palermo, con protagonisti il consigliere comunale del Partito Democratico, Gaspare Anzelmo, e il giornalista Pino Maniaci. L’aggressione, avvenuta giovedì 30 ottobre davanti al municipio della cittadina, ha avuto pesanti ripercussioni, portando alle dimissioni ufficiali di Anzelmo dal suo incarico. Il consigliere, che sarebbe rimasto in carica fino al 2027, ha preso la decisione di rassegnare le proprie dimissioni, esprimendo il suo imbarazzo per quanto accaduto e la volontà di lasciare l’incarico pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

