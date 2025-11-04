Politica sanità e affari | procura di Palermo chiede l’arresto di Totò Cuffaro e di Saverio Romano
L’indagine sull’ex governatore della Sicilia e sul deputato di “Noi Moderati” riguarda complessivamente 18 persone e alcuni appalti. Per tutti sono stati sollecitati i domiciliari. Perquisizioni dei carabinieri del Ros a casa del segretario della Dc. 🔗 Leggi su Repubblica.it
