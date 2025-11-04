Politica sanità e affari | procura di Palermo chiede l’arresto di Totò Cuffaro e di Saverio Romano

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’indagine sull’ex governatore della Sicilia e sul deputato di “Noi Moderati” riguarda complessivamente 18 persone e alcuni appalti. Per tutti sono stati sollecitati i domiciliari. Perquisizioni dei carabinieri del Ros a casa del segretario della Dc. 🔗 Leggi su Repubblica.it

politica sanit224 e affari procura di palermo chiede l8217arresto di tot242 cuffaro e di saverio romano

© Repubblica.it - Politica, sanità e affari: procura di Palermo chiede l’arresto di Totò Cuffaro e di Saverio Romano

Contenuti che potrebbero interessarti

Urbanistica, procura: “Chiesto gli arresti per fermare la spirale degli affari” - I "comportamenti" di Giancarlo Tancredi, ormai ex assessore milanese alla Rigenerazione urbana, di Giuseppe Marinoni, presidente fino ad aprile della disciolta Commissione paesaggio, dello ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Politica Sanit224 Affari Procura