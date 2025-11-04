Politica e appalti Cuffaro e Romano indagati per corruzione | la Procura richiede arresti domiciliari

Un’inchiesta della Procura su un presunto sistema corruttivo per pilotare appalti pubblici, soprattutto in ambito sanitario, ha portato oggi alla richiesta di 18 misure cautelari. La Direzione Distrettuale Antimafia, coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia, ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex governatore regionale Totò Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano, oltre a numerosi loro collaboratori. Le accuse per associazione a delinquere. I reati contestati includono, a vario titolo, associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per esercizio della funzione e turbata libertà degli incanti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

