Politica e appalti Cuffaro e Romano indagati per corruzione | la Procura richiede arresti domiciliari

Un’inchiesta della Procura su un presunto sistema corruttivo per pilotare appalti pubblici, soprattutto in ambito sanitario, ha portato oggi alla richiesta di 18 misure cautelari. La Direzione Distrettuale Antimafia, coordinata dal Procuratore Maurizio De Lucia, ha chiesto gli arresti domiciliari per l’ex governatore regionale Totò Cuffaro e il parlamentare di Noi Moderati Saverio Romano, oltre a numerosi loro collaboratori. Le accuse per associazione a delinquere. I reati contestati includono, a vario titolo, associazione a delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione per esercizio della funzione e turbata libertà degli incanti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Politica e appalti, Cuffaro e Romano indagati per corruzione: la Procura richiede arresti domiciliari

Leggi anche questi approfondimenti

Voti in cambio di appalti, in cosa consisteva il patto tra camorra e politica a S. Maria a Vico - facebook.com Vai su Facebook

Stefano Malorgio, Livia Spera (European Transport Workers’ Federation) e Daniele Conti (Centrali Cooperative), sintetizzano i contenuti dell’iniziativa “Tra contrattazione e legislazione nell’ambito degli appalti della filiera della logistica integrata”. - X Vai su X

Appalti truccati, chiesto l’arresto di Salvatore Cuffaro e Saverio Romano: 18 indagati tra politici e funzionari - Tra gli indagati anche l’ex governatore siciliano Cuffaro e il parlamentare Romano ... Come scrive panorama.it

Appalti sanità, la procura di Palermo chiede i domiciliari per Salvatore Cuffaro e Saverio Romano - tra cui l'ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro, leader della Dc, e il parlamentare di Noi Moderati Saverio ... Scrive italiaoggi.it

Appalti truccati in Sicilia | Terremoto in Politica: chiesto l’arresto per Totò Cuffaro, coinvolto anche Saverio Romano - Indagine della Procura di Palermo su presunti illeciti negli appalti pubblici: l’ex governatore e l’ex ministro tra i 12 indagati La Procura di Palermo ha chiesto l’arresto di Totò Cuffaro, ex preside ... Segnala bagheriainfo.it