Pokrovsk decide il fronte | Mosca spinge Kiev tiene

Nel cuore del Donetsk, la contesa per Pokrovsk scandisce l’andamento della guerra: assalti, contrassalti, infiltrazioni. L’avanzata russa di ottobre, misurabile nei numeri, si intreccia con una resistenza ucraina che cerca spiragli tattici tra quartieri sventrati e snodi ferroviari vitali. La posta è alta: logistica, rifornimenti, profondità operativa sull’asse orientale. Un crocevia che decide la guerra . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pokrovsk decide il fronte: Mosca spinge, Kiev tiene

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

IN GUERRA UCRAINA, ZELENSKY NON RITIRA I SOLDATI: C'È RISCHIO STRAGE A POKROVSK Secondo i media di Londra e Berlino i militari sono accerchiati dai russi nel Donetsk di Maurizio Boni* FQ - 03.11.2025 - Durante un incontro con la stampa avv - facebook.com Vai su Facebook

Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra tra Russia e Ucraina - Pokrovsk, crocevia strategico nel Donbass, è al centro di una battaglia cruciale: la sua conquista sarebbe la più grande vittoria russa da Avdiivka del ... Secondo fanpage.it

Ucraina - L'assedio di Pokrovsk, se cade la 'porta del Donetsk' Mosca sfonda la linea orientale - Da un anno la Russia tenta di conquistare la città cruciale per logistica e rifornimenti all'esercito, diventata un luogo fantasma (ANSA) ... Segnala ansa.it

Pokrovsk, l'offensiva russa per la conquista della città ucraina: ecco perché è così importante per Mosca - Secondo l’ultimo annuncio del ministero della Difesa russo, le truppe di Mosca hanno sottratto ai soldati ucraini il controllo di 35 edifici a Pokrovsk, città del sud- Scrive msn.com