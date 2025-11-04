Pnrr dal Ministero delle Infrastrutture nuovi fondi per il porto di Salerno

Salernotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Grazie alla rimodulazione delle risorse del Pnrr arrivano oltre 60 milioni di euro, nuove risorse per gli interventi nei porti di Napoli e Salerno”. Lo annuncia il viceministro al Ministero alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che si sofferma sui finanziamenti destinati anche al porto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

pnrr ministero infrastrutture nuoviPnrr, dal Ministero delle Infrastrutture nuovi fondi per il porto di Salerno - Il viceministro Rixi: "Con questa rimodulazione rendiamo più efficace l'utilizzo delle risorse europee e acceleriamo la realizzazione di opere strategiche per la crescita dei nostri porti" ... Segnala salernotoday.it

pnrr ministero infrastrutture nuoviValter Mainetti su Pnrr e Piano Mattei: "Strategico partenariato per sviluppo infrastrutture" - ‘’Il piano Mattei per la promozione delle aziende italiane in Africa sta avendo molta presa presso i Paesi africani, i quali apprezzano ... Secondo iltempo.it

Mainetti su Pnrr e Piano Mattei: “Crescita e infrastrutture passano dal rapporto pubblico-privato” - Il numero uno di Condotte 1880 evidenzia il ruolo chiave della cooperazione tra istituzioni e imprese nello sviluppo di grandi opere e progetti internazionali ‘’Il piano Mattei per la promozione delle ... Secondo meridiananotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Pnrr Ministero Infrastrutture Nuovi