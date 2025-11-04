PM&Partners e Armònia annunciano l' acquisizione di BIA spa leader europeo della produzione di cous cous
PM&Partners SGR S.p.A., società di gestione del fondo PM&Partners III (“PM&Partners”), ha firmato un accordo vincolante per acquisire la maggioranza di BIA S.p.A. (“BIA” o la “Società”), primario operatore europeo nella produzione e commercializzazione di cous cous principalmente nel canale private label, con una leadership riconosciuta in Italia, Francia e Spagna e un posizionamento di riferimento nel cous cous gluten free e biologico. L'acquisizione sarà effettuata in partnership con Armònia SGR S.p.A. (“Armònia”) che affiancherà PM&Partners nell'implementazione del progetto di sviluppo. BIA è attualmente detenuta da BF Agroindustriale S. 🔗 Leggi su Iltempo.it
