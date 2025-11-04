Pluribus l’epidemia della felicità secondo Vince Gilligan

In Pluribus, da venerdì 7 novembre su Apple Tv+, Vince Gilligan racconta un mondo contagiato da un virus che cancella le emozioni e il conflitto. Un’apocalisse lucida e inquieta, dove l’unica immune difende il diritto alla complessità umana. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Pluribus», l’epidemia della felicità secondo Vince Gilligan

