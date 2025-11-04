Planet l’arte contemporanea di Lucia Ausilio alla Reggia di Caserta
. Dal 15 novembre al Bosco Vecchio e alla Castelluccia Il Parco reale della Reggia di Caserta accoglie la mostra di arte contemporanea Planet della napoletana Lucia Ausilio. L’inaugurazione si terrà sabato 15 novembre alle ore 11,30 nel Bosco vecchio. L’esposizione, a cura di Alessandra Pacelli, è stata . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ogni anno Lonely Planet traccia la mappa delle mete più ispirazionali al mondo, i Best in Travel. Per il 2026 abbiamo selezionato per voi alcune destinazioni che incarnano l’essenza del viaggio come arte. Jeju Island – Corea del Sud Isola di origine vulcani Vai su Facebook
“Planet”, Lucia Ausilio alla Reggia di Caserta - Il Parco reale della Reggia di Caserta accoglie la mostra 'Planet' di Lucia Ausilio. Si legge su napolivillage.com