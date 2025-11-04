Planet l’arte contemporanea di Lucia Ausilio alla Reggia di Caserta

4 nov 2025

. Dal 15 novembre al Bosco Vecchio e alla Castelluccia Il Parco reale della Reggia di Caserta accoglie la mostra di arte contemporanea Planet della napoletana Lucia Ausilio. L’inaugurazione si terrà sabato 15 novembre alle ore 11,30 nel Bosco vecchio. L’esposizione, a cura di Alessandra Pacelli, è stata . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

© Espressonapoletano.it - Planet, l’arte contemporanea di Lucia Ausilio alla Reggia di Caserta

