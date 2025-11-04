Planet l’arte contemporanea di Lucia Ausilio alla Reggia di Caserta

. Dal 15 novembre al Bosco Vecchio e alla Castelluccia Il Parco reale della Reggia di Caserta accoglie la mostra di arte contemporanea Planet della napoletana Lucia Ausilio. L’inaugurazione si terrà sabato 15 novembre alle ore 11,30 nel Bosco vecchio. L’esposizione, a cura di Alessandra Pacelli, è stata . L'articolo proviene da Espresso napoletano. 🔗 Leggi su Espressonapoletano.it

"Planet", sculture nel bosco della Reggia di Caserta - E teste monumentali si celano nella fitta vegetazione del bosco vecchio di Caserta, l'anima più antico del ... Secondo rainews.it

Planet: nel Bosco vecchio della Reggia di Caserta il gesto creativo di Lucia Ausilio - Enormi teste si ergono dal suolo, lo sguardo è rivolto al cielo, gli occhi di pietra sono spalancati verso spazi emozionali, in una osmosi con l'universo. Riporta ilmattino.it

