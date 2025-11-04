Assenza del piano di autocontrollo igienico Haccp, mancanza della formazione del personale in materia di sicurezza alimentare e violazioni sull’autorizzazione sanitaria preventiva. Ma le pizze si preparavano, si mangiavano e si portavano regolarmente a casa. Queste e altre mancanze sono state contestate nel corso di un controllo organizzato dai Carabinieri di Sansepolcro, che insieme al personale della Asl, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e dei colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Arezzo hanno proceduto al controllo di quello che avrebbe dovuto essere un semplice circolo ricreativo riservato ai soli soci iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pizzeria abusiva nel mirino dei carabinieri