Pizzeria abusiva nel mirino dei carabinieri

Lanazione.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assenza del piano di autocontrollo igienico Haccp, mancanza della formazione del personale in materia di sicurezza alimentare e violazioni sull’autorizzazione sanitaria preventiva. Ma le pizze si preparavano, si mangiavano e si portavano regolarmente a casa. Queste e altre mancanze sono state contestate nel corso di un controllo organizzato dai Carabinieri di Sansepolcro, che insieme al personale della Asl, del Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e dei colleghi dell’Ispettorato del lavoro di Arezzo hanno proceduto al controllo di quello che avrebbe dovuto essere un semplice circolo ricreativo riservato ai soli soci iscritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pizzeria abusiva nel mirino dei carabinieri

© Lanazione.it - Pizzeria abusiva nel mirino dei carabinieri

Altri contenuti sullo stesso argomento

pizzeria abusiva mirino carabinieriPizzeria abusiva nel mirino dei carabinieri - Assenza del piano di autocontrollo igienico Haccp, mancanza della formazione del personale in materia di sicurezza alimentare e violazioni ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pizzeria Abusiva Mirino Carabinieri