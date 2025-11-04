Più sicurezza per ciclisti e pedoni | al via il posizionamento dei dissuasori

Ravennatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garantire maggior sicurezza a ciclisti e pedoni. È questo il fine ultimo dei lavori di posizionamento di una serie di elementi dissuasori in cemento su viale Volturno, nel tratto tra viale dei Mille e viale Milazzo, iniziati questa mattina, martedì.Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

pi249 sicurezza ciclisti pedoniCervia. Maggiore sicurezza per ciclisti e pedoni grazie ai dissuasori in viale Volturno tra viale dei Mille e viale Milazzo - Maggiore sicurezza per ciclisti e pedoni grazie ai dissuasori in viale Volturno tra viale dei Mille e viale Milazzo. Come scrive ravennanotizie.it

pi249 sicurezza ciclisti pedoniPedoni sempre più a rischio, il Fvg è il secondo territorio più pericoloso d'Italia dopo quello ligure: «Serve un fondo per le strade in sicurezza» - Undici pedoni morti perché investiti da auto, furgoncini e autocarri in Friuli Venezia Giulia fino a ieri: un triste conteggio aggiornato in tempo reale dall'Asaps, ... Come scrive ilgazzettino.it

pi249 sicurezza ciclisti pedoniCorso Francia: il ricordo di Mattia Liguori per garantire più sicurezza a pedoni e ciclisti - Roma ricorda Mattia Liguori con l’evento “Cycling in the Air”: corteo e bicicletta bianca su Corso Francia per dire basta alle vittime della strada ... romait.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Sicurezza Ciclisti Pedoni