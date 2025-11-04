Più guidi meno inquini Mazda Vision X-Coupé sfida l’elettrico con alghe e CO?

Non di sola tecnologia elettrica vivrà l’automotive del futuro. Perlomeno così la pensano i colossi giapponesi dell’automobile, impegnati a rendere i loro motori termici sempre più efficienti e puliti. In particolare, le aziende del Sol Levante vedono nei biocarburanti, nei carburanti sintetici e nell’uso dell’ idrogeno come combustibile un enorme potenziale di decarbonizzazione. Fra esse c’è pure Mazda, che al Japan Mobility Show ha presentato la Vision X-Coupé: lunga poco più di 5 metri, si distingue per un powertrain ibrido plug-in: integra un motore rotativo turbo a due rotori con un propulsore elettrico e una batteria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

