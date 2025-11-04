Più bella di così non si può La figlia dei due famosi italiani conquista tutti vestita da coniglietta
Corpetto in raso broccato bianco, culotte in seta con inserti di pizzo, giarrettiera in vista e un cerchietto con orecchie che ricordano un’iconica coniglietta: questo il travestimento che ha infiammato i social durante la notte di Halloween. Le immagini, curate nei minimi dettagli, mostrano una giovane donna dallo sguardo deciso e dal sorriso malizioso, immersa nell’atmosfera ironica e un po’ irriverente della festa più attesa dell’autunno. Migliaia di commenti e cuori in poche ore, tra chi si complimenta per l’eleganza del look e chi apprezza l’ironia dietro un costume apparentemente provocante ma giocato con classe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Oggi voglio presentarvi una persona davvero speciale: mia mamma #alisfocacceria #linguadeisegniitaliana #bilinguismo #mamma #figlia #segrate #sordità #deaf #inclusion - facebook.com Vai su Facebook