Pitagora il supercomputer italiano che guida la ricerca sulla fusione nucleare

4 nov 2025

Oltre 30 milioni di euro investiti per l'erede di Marconi, che analizza il plasma e ottimizza numerose applicazioni AI. Siamo stati al Cineca di Bologna per vederlo all'opera. 🔗 Leggi su Wired.it

