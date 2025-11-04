Pitagora il supercomputer italiano che guida la ricerca sulla fusione nucleare

Oltre 30 milioni di euro investiti per l'erede di Marconi, che analizza il plasma e ottimizza numerose applicazioni AI. Siamo stati al Cineca di Bologna per vederlo all'opera. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pitagora, il supercomputer italiano che guida la ricerca sulla fusione nucleare

