Pitagora il supercomputer che calcola il futuro e non spreca energia

Repubblica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaugurato al Cineca il successore di Marconi. Prodotto da Lenovo, garantisce 43 milioni di miliardi di operazioni al secondo e ha un innovativo raffreddamento ad acqua. Sarà usato per “calcolare” la fusione nucleare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

pitagora il supercomputer che calcola il futuro e non spreca energia

© Repubblica.it - Pitagora, il supercomputer che calcola il futuro (e non spreca energia)

Argomenti simili trattati di recente

pitagora supercomputer calcola futuroPitagora, il supercomputer che calcola il futuro (e non spreca energia) - Prodotto da Lenovo, garantisce 43 milioni di miliardi di operazioni al secondo e ha un innovativo ... Riporta repubblica.it

Pitagora, il supercomputer di Bologna che spinge l’Europa verso la fusione nucleare - Inaugurato al Cineca Pitagora, il supercomputer di Bologna (targato Lenovo) che spinge l'Europa verso la fusione nucleare ... Scrive fortuneita.com

pitagora supercomputer calcola futuroBologna, al Cineca c’è Pitagora, primo supercomputer dedicato alla ricerca sulla fusione nucleare: «Così avremo energia pulita» - Il supercomputer è in grado di effettuare circa 27 milioni di miliardi di operazioni al secondo e sarà utilizzato per la simulazione numerica della fisica del plasma e per l’analisi strutturale dei ma ... corrieredibologna.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pitagora Supercomputer Calcola Futuro