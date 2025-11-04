Pistocchi severo | Stagisti Sky? Non sono gli unici a tifare licenziati per un motivo preciso

di Lorenzo Vezzaro Pistocchi rivela la sua opinione circa il licenziamento dei due dipendenti di Sky sorpresi in un’intensa esultanza per il gol vittoria dell’Inter. Uno dei temi più discussi negli ultimi giorni è l’esultanza dei due stagisti di Sky, che è stata inquadrata nel telegiornale del canale 200 della nota emittente televisiva. Il fatto non è andato giù a molti appassionati, spingendo il direttore Federico Ferri al licenziamento immediato dei due dipendenti. Maurizio Pistocchi, affermato giornalista sportivo, ci ha tenuto a commentare l’accaduto su X: «La vicenda dei due stagisti di Sky ripresi a loro insaputa mentre esultavano al gol dell’Inter e il relativo comunicato con il quale è stata annunciata la loro sospensione sono aspetti grotteschi e paradossali dell’informazione tv. 🔗 Leggi su Internews24.com

