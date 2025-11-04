Piste ciclabili e trasporto pubblico da incentivare | gli obiettivi del Pums di Lanciano

La bozza del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), strumento strategico di pianificazione decennale che traccia le linee guida per una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile, è stata presentata ieri, 3 novembre, alla cittadinanza di Lanciano. Ad aprire l’incontro nell'ex Casa di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Più norme, meno sicurezza Il nuovo Codice della Strada cambia le regole per le piste ciclabili, ma invece di tutelare i ciclisti, li espone a nuovi pericoli. - facebook.com Vai su Facebook

#Barcolana Un piccolo gesto fa una grande differenza: 4 In bici rispetta i segnali stradali e usa le piste ciclabili quando presenti. Campagna “Siamo tutti sulla stessa barca”, rientra nel progetto 4Safety FVG, finanziato dalla @regioneFVGit - X Vai su X

Consigli di quartiere a Fano, 'chieste nuove piste ciclabili' - "È evidente che i consigli di quartiere sono l'ossatura politica del nostro metodo, le sale piene ci consegnano una testimonianza chiara: i cittadini hanno voglia di impegnarsi, confrontarsi e capire" ... Segnala msn.com

Così il governo ha tagliato i fondi per le piste ciclabili ma anche alle metro: è caos - Il vicepremier Antonio Tajani ha esortato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a parlare con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a "fare marcia indietro" sui definanziamenti alle infrast ... Riporta today.it

Milano, al via i lavori per la pista ciclabile Beats: collegherà 38 scuole, il percorso - Una caratteristica distintiva è la sua progettazione attenta alla sicurezza: sarà protetta da cordoli o integrata nella strisci ... Segnala msn.com