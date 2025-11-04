Pisacane nel post gara di Lazio Cagliari | Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare nel calcio contano i punti Qualcosa non è andato

Calcionews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio Cagliari, le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane nel post partita della sfida contro i biancocelesti Il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a DAZN nel post partita della sfida persa 2-0 contro la Lazio: le sue dichiarazioni riprese da Cagliarinews24: RECUPERI IMPORTANTI – «Mi porto a casa che ho recuperato calciatori che ci . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pisacane nel post gara di lazio cagliari fare una partita di coraggio ci fa ben sperare nel calcio contano i punti qualcosa non 232 andato

© Calcionews24.com - Pisacane nel post gara di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare, nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato»

Approfondisci con queste news

pisacane post gara lazioPisacane nel post partita: «Mi porto a casa l’approccio che è stato buono! Sono soddisfatto, ma a metà» - Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto nel post partita del match contro la Lazio di Maurizio Sarri. Lo riporta cagliarinews24.com

pisacane post gara lazioConferenza stampa Pisacane: «Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo! Palestra ha fatto bene, su Pavoletti…» - Conferenza stampa Pisacane: il tecnico del Cagliari è intervenuto in seguito alla sconfitta conseguita con la Lazio. Riporta cagliarinews24.com

pisacane post gara lazioLazio-Cagliari, Pisacane: «Prestazione che servirà per il futuro, Prati non va condannato» - L'allenatore rossoblù ricorda la lunga serie di assenze: «Alcuni giocatori c'erano in questa partita, in altre no» ... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Pisacane Post Gara Lazio