Lazio Cagliari, le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane nel post partita della sfida contro i biancocelesti Il tecnico dei rossoblù Fabio Pisacane ha parlato a DAZN nel post partita della sfida persa 2-0 contro la Lazio: le sue dichiarazioni riprese da Cagliarinews24: RECUPERI IMPORTANTI – «Mi porto a casa che ho recuperato calciatori che ci . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisacane nel post gara di Lazio Cagliari: «Fare una partita di coraggio ci fa ben sperare, nel calcio contano i punti. Qualcosa non è andato»

