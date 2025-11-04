Pisa celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate Conti | Eterna riconoscenza a chi protegge la democrazia

Nella mattinata di martedì 4 novembre la città si è stretta attorno alle forze armate per celebrare la giornata a loro dedicata e ricordare anche l'importanza dell'unità nazionale. Una parte della cerimonia si è svolta sul ponte di Mezzo, da dove il sindaco Michele Conti ha pronunciato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it