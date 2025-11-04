Pisa celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate Conti | Eterna riconoscenza a chi protegge la democrazia

Pisatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di martedì 4 novembre la città si è stretta attorno alle forze armate per celebrare la giornata a loro dedicata e ricordare anche l'importanza dell'unità nazionale. Una parte della cerimonia si è svolta sul ponte di Mezzo, da dove il sindaco Michele Conti ha pronunciato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Pisa, presentata la prima maglia per la Serie A: avrà inserti dorati - Il Pisa nella giornata di oggi ha presentato la prima maglia per la prossima stagione in Serie A con questa introduzione sui propri canali social. Segnala tuttomercatoweb.com

Pisa-Roma, le formazioni ufficiali: Tramoni dal 1', Gasperini conferma Soulé e Ferguson - La seconda giornata di Serie A continua a svilupparsi e per stasera prevede due incontri succulenti, tra i quali Pisa- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pisa Celebra Giornata Unit224