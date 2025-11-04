Pisa celebra la Giornata dell' Unità nazionale e delle Forze armate Conti | Eterna riconoscenza a chi protegge la democrazia
Nella mattinata di martedì 4 novembre la città si è stretta attorno alle forze armate per celebrare la giornata a loro dedicata e ricordare anche l'importanza dell'unità nazionale. Una parte della cerimonia si è svolta sul ponte di Mezzo, da dove il sindaco Michele Conti ha pronunciato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Pisa, San Rossore celebra le leggende del galoppo con una domenica amarcord Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/pisa-san-rossore-celebra-le-leggende-del-galoppo-con-una-domenica-amarcord/ #grandeippicaitaliana #ippica #horseracing - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata oggi a Palazzo Blu la mostra "Belle Époque" Un viaggio affascinante nella Parigi di fine Ottocento, capitale dell’eleganza e della modernità. Dal 15 ottobre 2025 al 7 aprile 2026, la mostra celebra l’arte italiana attraverso oltre 100 capolavori. #bel - X Vai su X
Pisa, presentata la prima maglia per la Serie A: avrà inserti dorati - Il Pisa nella giornata di oggi ha presentato la prima maglia per la prossima stagione in Serie A con questa introduzione sui propri canali social. Segnala tuttomercatoweb.com
Pisa-Roma, le formazioni ufficiali: Tramoni dal 1', Gasperini conferma Soulé e Ferguson - La seconda giornata di Serie A continua a svilupparsi e per stasera prevede due incontri succulenti, tra i quali Pisa- Da tuttomercatoweb.com