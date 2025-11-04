Pioli non si dimette nessuno lo esonera non si sa chi allena | la Viola pare scritta da Pirandello

La Fiorentina aveva iniziato questo campionato con l'obiettivo di andare in Champions, poi tutto inizia ad andare male e gli eventi diventano "quasi" una commedia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioli non si dimette, nessuno lo esonera, non si sa chi allena: la Viola pare scritta da Pirandello

PIOLI NON SI DIMETTE E PER LA BUONUSCITA CHIEDE ALMENO 5 MILIONI NETTI ALLA FIORENTINA. TRATTATIVE IN CORSO PURE LA BUONUSCITA VUOI, VERGOGNATI. - facebook.com Vai su Facebook

Tra Pioli e la Fiorentina è muro contro muro: il tecnico non si dimette, in pole c'è D'Aversa #Fiorentina #pioli #daversa - X Vai su X

Pioli non si dimette, nessuno lo esonera, non si sa chi allena: la Viola pare scritta da Pirandello - La Fiorentina aveva iniziato questo campionato con l'obiettivo di andare in Champions, poi tutto inizia ad andare male e gli eventi diventano "quasi" una commedia ... Da msn.com

Fiorentina, Pioli non si dimette ma l'esonero è imminente: D'Aversa in pole, occhio anche a Mancini - La Fiorentina potrebbe esonerare Pioli, dato che non c'è accordo sulla buonuscita: in pole position per la sostituzione ci sono Roberto D'Aversa e Roberto Mancini, ex ct dell'Italia ... Come scrive sport.virgilio.it

Pioli esonerato dalla Fiorentina, decisivo il ko col Lecce: ecco i possibili sostituti - La Fiorentina ha preso la sua decisione: Stefano Pioli non sarà più l'allenatore della Viola, decisivo l'ultimo ko di ieri in campionato contro il Lecce al Franchi che ... Da msn.com