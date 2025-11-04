Pioli niente passo indietro | ecco chi invece si è dimesso negli ultimi anni

Il tecnico della Fiorentina ha allontanto lo scenario delle dimissioni, ormai diventate una rarità in determinate situazioni In queste ore a tenere banco in Serie A è la questione allenatori, che dopo nove giornate senza scossoni hanno cominciato a smuovere le acque. Così dopo Lazio-Juve è arrivato l’esonero di Tudor e l’arrivo di Spalletti, nei giorni scorsi invece il cambio in panchina anche al Genoa, in attesa di sapere chi sarà l’erede definitivo di Vieira. Ma soprattutto la vicenda Pioli, dopo l’ennesimo ko con il Lecce. Il club vorrebbe cambiare, ma il tecnico emiliano non ha intenzione di dimettersi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pioli, niente passo indietro: ecco chi invece si è dimesso negli ultimi anni

