Pioli esonerato dalla Fiorentina aveva rifiutato le dimissioni | poi è intervenuto Commisso

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha messo fine alle vie diplomatiche e ha dato il via libera per l'esonero di Stefano Pioli, che aveva rifiutato di dare le dimissioni. Finisce così nel modo peggiore la sua avventura bis sulla panchina gigliata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

