Pioli è ufficialmente esonerato | la Fiorentina pensa a D’Aversa

È arrivato definitivamente al capolinea il rapporto tra i viola e il tecnico emiliano.: Stefano Pioli è ufficialmente esonerato. Si è deciso così di dare una scossa ad un ambiente depresso per una stagione iniziata malissimo con l’ultimo posto in classifica senza ancora una vittoria. Per la sostituzione è in pole Roberto D’Aversa. PIOLI È UFFICIALMENTE ESONERATO: IL COMUNICATO “ Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina. ACF Fiorentina comunicato che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Pioli è ufficialmente esonerato: la Fiorentina pensa a D’Aversa

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Pioli è stato esonerato ufficialmente dalla #Fiorentina Scelto il suo sostituto - X Vai su X

Ufficiale: la Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina: ora è ufficiale Stefano Pioli esonerato. Galloppa allenatore ad interim - Il tecnico paga la sconfitta in casa con il Lecce nel 10° turno di Serie A: ultimo posto in classifica, difesa peggiore del campionato, insieme a Verona e Torino e un gioco che non è mai decollato. msn.com scrive

Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina: il comunicato ufficiale dell'esonero - L'allenatore paga l'avvio negativo in campionato e l'ultimo posto in classifica. Da corrieredellosport.it

Pioli esonerato dalla Fiorentina, aveva rifiutato le dimissioni: poi è intervenuto Commisso - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha messo fine alle vie diplomatiche e ha dato il via libera per l'esonero di Stefano Pioli, che aveva rifiutato ... Riporta fanpage.it