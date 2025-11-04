Piogge torrenziali devastano il Vietnam centrale | vittime e strade allagate

Forti piogge hanno colpito il Vietnam centrale, provocando devastanti inondazioni che dal 26 ottobre hanno già causato almeno 35 morti. Le immagini aeree mostrano la città di Hue completamente allagata, con strade trasformate in fiumi e abitazioni sommerse. Le autorità vietnamite hanno attivato piani di evacuazione e fornito assistenza ai residenti delle province più colpite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Piogge torrenziali devastano il Vietnam centrale: vittime e strade allagate

