Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy Massimo Mauro dà un consiglio a Gattuso | Dovrebbe farlo…
Inter News 24 Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy, Massimo Mauro dà un consiglio a Gattuso: «Dovrebbe farlo.». Le parole dell’ex Juve. È Francesco Pio Esposito il vincitore del premio “Golden Boy” come miglior giocatore italiano. Un riconoscimento tanto importante quanto promettente per l’attaccante classe 2005, che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel club nerazzurro e in Nazionale. Commentando la premiazione, l’opinionista Massimo Mauro ha elogiato il talento del giovane interista, affermando che dovrebbe giocare titolare per facilitare il compito al CT Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com
