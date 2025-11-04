Pio Esposito Golden Boy il centravanti dell’Inter viene eletto miglior giovane italiano

Inter News 24 Pio Esposito Golden Boy: dal talento precocissimo alla conquista del prestigioso premio conferito da Tuttosport. Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter, ha vinto il prestigioso premio Best Italian Golden Boy, conferito da Tuttosport al miglior giocatore italiano under 21. Questo riconoscimento rappresenta non solo un traguardo importante per il giovane classe 2005, ma anche l’ennesima conferma del suo talento e della sua rapida crescita nel calcio italiano. La sua stagione sta infatti sorprendendo molti, con Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, che ha riposto molta fiducia in lui, facendolo scendere in campo nei momenti cruciali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Golden Boy, il centravanti dell’Inter viene eletto miglior giovane italiano

Altre letture consigliate

Inter striker Francesco Pio Esposito wins Best Italian Golden Boy Award 2025. - X Vai su X

GOLDEN BOY 2025: CANDIDATI ALLA VITTORIA PIO ESPOSITO E GIOVANNI LEONI Chi sarà eletto il miglior giovane al mondo? - facebook.com Vai su Facebook

Pio Esposito vince il Best Italian Golden Boy: un punto di partenza per l'attaccante dell'Inter - Il centravanti azzurro, protagonista di un grande avvio di stagione, si aggiudica il prestigioso trofeo individuale ... Da tuttosport.com

Golden Boy, il premio come miglior calciatore italiano lo vince Francesco Pio Esposito. Ecco le parole dell’opinionista - Le parole di Massimo Mauro non lasciano dubbi E’ tempo di premiazioni per quanto riguarda il “Golden Boy”, e per qu ... Riporta calcionews24.com

Golden Boy 2025: irrompono Pio Esposito e Leoni. Doué in fuga, Mastantuono e Huijsen in ascesa - Dunque per l’Italia due finalisti su 25 in totale, ma avrebbero potuto essere di più se si considera soprattutto che nel penultimo Index, quello del mese scorso, il viola Pietro Comuzzo era 19° (ora ... Lo riporta tuttosport.com