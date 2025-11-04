Pierigé Group | 50 anni di pura esperienza edilizia

Da oltre cinquant’anni il nome Pierigé rappresenta una garanzia di professionalità e innovazione nel mondo delle costruzioni, dell’isolamento e delle bonifiche ambientali. Nata nel 1972 come impresa artigiana specializzata in ristrutturazioni e opere edili, l’azienda pisana ha saputo evolversi nel tempo, unendo esperienza, ricerca tecnologica e attenzione per l’ambiente. Negli anni Ottanta nasce la divisione dedicata alle sabbiature, mentre nel 1996 Osvaldo Pierigé avvia un nuovo percorso nel settore dell’isolamento termico e dell’impermeabilizzazione grazie all’introduzione del poliuretano espanso in loco, una tecnologia all’avanguardia che consente di ottenere contemporaneamente risparmio energetico, comfort abitativo e protezione delle strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

