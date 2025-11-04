Piedimonte San Germano smaltimento di rifiuti speciali illegali Tre persone denunciate
Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, al termine di una preliminare attività investigativa, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino tre persone del luogo, di età compresa tra 55 e 65 anni, per reati in materia ambientale.La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#memoria e #amicizia tra Piedimonte San Germano e Podkowa Lesna Questa mattina abbiamo avuto l’onore di accogliere la delegazione di Podkowa Lesna, città polacca gemellata con Piedimonte San Germano. Grazie al gemellaggio istituito negli a - facebook.com Vai su Facebook
Piedimonte San Germano, spaventoso incidente: coinvolta anche una bimba - Dopo neanche 24 ore dall'incidente di giovedì pomeriggio tra un furgone e una moto in località Volla, ieri mattina si è registrato un altro pauroso schianto a Piedimonte San Germano. ilmessaggero.it scrive
Incidente stradale a Piedimonte San Germano, si ribalta mezzo raccolta rifiuti De Vizia, feriti due operai - Piedimonte San Germano – Incidente stradale, oggi, poco prima delle 15, in via Ruscito a Piedimonte San Germano. Scrive ilpuntoamezzogiorno.it