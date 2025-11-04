Piedimonte San Germano smaltimento di rifiuti speciali illegali Tre persone denunciate

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, al termine di una preliminare attività investigativa, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino tre persone del luogo, di età compresa tra 55 e 65 anni, per reati in materia ambientale.La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

