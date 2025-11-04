All’interno del palazzetto dello sport di Medicina, si è svolto il Memorial Francesco Nanni, in un contesto di grande sportività e passione. Un appuntamento particolarmente sentito all’interno della nuova stagione sportiva della Virtus Medicina. Una giornata speciale alla quale hanno partecipato i familiari di Francesco, la moglie Luisa e i figli Luigi e Francesca, insieme all’amministrazione comunale, rappresentata dalla vice sindaca Dilva Fava, che ha portato il saluto istituzionale a testimonianza della vicinanza e del sostegno alle realtà sportive del territorio. L’evento ha coinvolto le squadre cestistiche della categoria Scoiattoli Big 2017, con la partecipazione di: Virtus Medicina, Pallacanestro Castel San Pietro Terme e BSL San Lazzaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Piccoli campioni al Memorial Nanni