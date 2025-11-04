Piccole Storie – Quasi un musical al teatro Masaccio

Arezzo, 4 novembre 2025 – . Appuntamento sabato 8 e domenica 9 novembre andrà in scena il doppio spettacolo della Compagnia teatrale Archeosofica con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. Sabato 8 e domenica 9 novembre il teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno o spiterà un doppio appuntamento con la Compagnia Teatrale Archeosofica, che porterà in scena la sua ultima produzione, “Piccole StorieQuasi un Musical”, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Lo spettacolo, che ha debuttato la scorsa primavera ad Arezzo, torna ora davanti al pubblico valdarnese con la sua originale formula narrativa e musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

