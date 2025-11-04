’Piccini 1882’ collaborazione con la cantina ’Michele Mascarello’

Piccini 1882 tende la mano alla cantina Michele Mascarello, autentico gioiello di La Morra. È l'incontro di due famiglie, due visioni, due tradizioni che parlano la stessa lingua: quella del rispetto per la terra, del lavoro paziente e della passione tramandata di generazione in generazione. Insieme, scrivono oggi una nuova pagina fatta di identità, armonia e futuro condiviso. Piccini 1882, così, guarda verso uno dei templi dell'enologia italiana: le Langhe. Mario Piccini ha reso ufficiale questa nuova collaborazione con la storica realtà piemontese. Michele Mascarello, è un'antica cantina di La Morra, nel cuore delle Langhe, è un esempio di eccellenza familiare e tradizione vitivinicola dal 1927, anno della sua fondazione da parte di Maria Mascarello, pioniera dell'imprenditoria femminile.

