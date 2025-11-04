Picasso Miró e Dalí la grande arte in una mostra anticonvenzionale

«Abbiamo intitolato questa mostra I tre grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità, ma avremmo potuto chiamarla I tre grandi del Ventesimo secolo, perché la loro arte è universale, va ben oltre il loro Paese». Joan Abelló, curatore dell’esposizione, si riferisce a Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí, i tre protagonisti dell’allestimento artistico ospitato alla Fabbrica del vapore di Milano che rimarrà aperto al pubblico fino al 25 gennaio 2026. «Questa non è una mostra convenzionale», aggiunge Maria Fratelli, direttrice dello spazio culturale sede dell’esposizione: «Non ci sono “capolavori” in senso tradizionale, quadri famosi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Picasso, Miró e Dalí, la grande arte in una mostra anticonvenzionale

