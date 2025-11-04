Piazza Duomo patrimonio Unesco Bocchi mette tutti d' accordo

Il consiglio comunale di ieri ha approvato all'unanimità (27 si) la mozione presentata da Priamo Bocchi, capogruppo di Fratelli d'Italia, con cui ha chiesto al sindaco Michele Guerra e alla giunta di poter avviare le procedure necessarie per il riconoscimento di piazza Duomo come sito Unesco. 🔗 Leggi su Parmatoday.it