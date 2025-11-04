' Piano Marshall dell' acqua' ultimato un intervento su due | la situazione nel Ferrarese
Avanza il ‘Piano Marshall dell’acqua’, varato dalla Regione Emilia-Romagna: oltre 800 milioni di euro investiti per opere irrigue, a cui si aggiungono altri 450 milioni circa per interventi inerenti la sicurezza del territorio, di cui 363 milioni in seguito all’alluvione del maggio 2023 e 13. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondisci con queste news
#Agricoltura. In #EmiliaRomagna avanza il “Piano Marshall dell’ #acqua”: ultimato il 45,3% interventi @RegioneER @ANBI_Nazionale @ANBIRegioneER @BonificaPR - X Vai su X
Fiba Europe Cup 3^: bis SS ha un piano Marshall (occhio sabato Apu) - facebook.com Vai su Facebook
Futuro di agricoltura e agroalimentare. In Emilia-Romagna avanza il “Piano Marshall dell’acqua”, ultimato il 45% dei circa 1300 interventi previsti - idraulica dei territori di Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola dove scorre il canale “Fosso Vecchio” ... ravennanotizie.it scrive
In Emilia-Romagna avanza il “Piano Marshall dell’acqua”: ultimato il 45,3% dei circa 1.300 interventi previsti, per un investimento di 1,2 miliardi - Proseguono i lavori di “rifunzionalizzazione” della traversa sul torrente Enza, in località Cerezzola, tra il reggiano e il parmense. Riporta msn.com
Il "Piano Marshall dell'acqua": completato il 45 per cento delle opere. In arrivo bando antidissesto - Un miliardo 200 milioni di euro per mettere al sicuro l'agricoltura e l'industria agroalimentare in Emilia- Si legge su rainews.it