Piano asfalti lavori alla ciclabile Burana

I primi segni tangibili dell’esecuzione del nuovo piano asfalti, appena varato dal Comune, si cominciano a vedere sul territorio. Nella fattispecie, dopo l’inizio dell’asfaltatura della ciclabile che costeggia il canale di Burana, collegando Bondeno e Ferrara. Uno dei tracciati ciclopedonali più caratteristici del territorio, frequentato quotidianamente da decine di cittadini. Nel Piano Asfalti finanziati dal Municipio c’erano circa 407mila euro, per rimettere mano ad una serie di strade e vie di comunicazione segnalate dai residenti, durante i vari incontri pubblici svolti sul territorio. Si tratta di un corposo progetto di “ Manutenzione straordinaria del comprensorio comunale ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Piano asfalti, lavori alla ciclabile Burana

