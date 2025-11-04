Piangipane assediata Vandali scatenati paura tra i residenti | Si sentono intoccabili

"Le signore che passeggiavano con cani e bambini, ora non passano più di qui perché non hanno più il coraggio". Sono queste le parole di Iader Gramantieri, storico volontario degli uffici comunali di Piangipane, che spiegano la situazione di crescente allarme che si sta diffondendo a Piangipane negli ultimi mesi. Il motivo? Gli atti di vandalismo, gli schiamazzi e il disturbo causati da una decina di minori, per lo più preadolescenti, che ogni giorno stazionano in piazza 22 Giugno 1944. "La notte di Halloween è stato rotto il vetro dell’ufficio postale, ma la situazione va avanti almeno dall’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

