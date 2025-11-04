Piaggio presenta il raffinato Beverly 25th Anniversary

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa di Pontedera approfitta dei riflettori della kermesse milanese per lanciare una versione speciale del suo brillante scooter crossover. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

piaggio presenta il raffinato beverly 25th anniversary

© Gazzetta.it - Piaggio presenta il raffinato Beverly 25th Anniversary

Scopri altri approfondimenti

piaggio presenta raffinato beverlyAd EICMA Piaggio porta Beverly 25th Anniversary, per celebrare il quarto di secolo dello scooter a ruota alta: scopriamolo - Scopri il nuovo Piaggio Beverly 25th Anniversary, l'edizione che celebra il quarto di secolo del ruota alta della Casa di Pontedera ... Riporta motorbox.com

Piaggio presenta il raffinato Beverly 25th Anniversary - La casa di Pontedera approfitta dei riflettori della kermesse milanese per lanciare una versione speciale del suo brillante scooter crossover ... Riporta msn.com

EICMA 2024, Piaggio Liberty 125, Medley 200, Beverly 310 e Vespa GTS 310 - Piaggio presenta in occasione di EICMA 2024 i nuovi Liberty 125, Medley 200, Beverly 310 e Vespa GTS 310. Lo riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Piaggio Presenta Raffinato Beverly