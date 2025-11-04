Piacenza celebra il Quattro Novembre | L' Unità nazionale non è un concetto astratto ma un patrimonio vivo

Si è svolta in piazza Cavalli nella mattinata del 4 novembre la cerimonia solenne per la ricorrenza della festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale che ha visto dapprima la posa di corone d'alloro al sacrario dei Caduti e poi lo schieramento dei plotoni in armi e i discorsi dell'autorità. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

