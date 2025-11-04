petti premia i suoi agricoltori con una serata speciale a venturina terme

Nella cornice del Hotel delle Terme di Venturina Terme (LI), la Italian Food S.p.A. ha celebrato la filiera del pomodoro PETTI con una serata speciale dedicata ai propri agricoltori, al termine della campagna di produzione da pomodoro fresco appena conclusa e a chiusura dell'anno del Centenario del marchio. L'evento è stato molto sentito e partecipato con circa 120 rappresentanti di aziende agricole, cooperative e OP provenienti soprattutto dalla Toscana ma anche dalle regioni limitrofe. Inoltre, hanno aderito anche la Vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi con la sindaca di Campiglia Marittima (LI) Alberta Ticciati e il Presidente della seconda commissione regionale Gianni Anselmi, che sono intervenute durante la serata confermando l'impegno delle istituzioni nel supportare il progetto di filiera PETTI, sia la parte agricola sia la Italian Food che, con un indotto che conta più di 3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

